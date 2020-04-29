Украинский боксер похвастался подаренным Mercedes за $ 104 тыс.
29 апреля, 2020, 21:47
Украинский боксер Иван Редкач похвастался подаренным Mercedes-S560 2020, который стоит от $ 104 тыс.
Фото Редкач опубликовал в facebook.
"С детства мне нравится машина Mercedes. Спасибо за подарок моему другу. Как думаете, какой цвет будет у этой машины Mercedes-S560 2020 года?", - написал боксер.
30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо, во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.
34-летний украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.
- Напомним, 11 апреля Иван Редкач нарушил в США карантин и скрылся от полицейских, которые хотели его задержать.
- 29 апреля Редкач покрасил волосы в цвета национального флага .
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