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Espreso.tvСпортУкраинский боксер похвастался подаренным Mercedes за $ 104 тыс.

Украинский боксер похвастался подаренным Mercedes за $ 104 тыс.


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач похвастался подаренным Mercedes-S560 2020, который стоит от $ 104 тыс.

Фото Редкач опубликовал в facebook.

"С детства мне нравится машина Mercedes. Спасибо за подарок моему другу. Как думаете, какой цвет будет у этой машины Mercedes-S560 2020 года?", - написал боксер.

30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо, во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.

34-летний украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

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