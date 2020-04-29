Скандальный украинский боксер покрасил волосы в цвета национального флага

29 апреля, 2020, 12:19

Украинский боксер Иван Редкач покрасил волосы в цвета национального флага

Фото с новой прической Редкач выложил в Instagram.

"Слава Украине! Всем позитивного настроя в такое нелегкое время", - написал Редкач.

30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

Напомним, 11 апреля Иван Редкач нарушил в США карантин и скрылся от полицейских, которые хотели его задержать.

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