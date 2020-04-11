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Espreso.tvСпортСкандальный украинский боксер показал, как нарушил карантин и скрылся от полиции

Скандальный украинский боксер показал, как нарушил карантин и скрылся от полиции


фото: Getty Images
Украинский боксер Иван Редкач нарушил в США карантин и скрылся от полицейских, которые хотели его задержать

Об этом сам Редкач сообщил в Instagram.

Редкач вышел на пробежку на пляже Санта-Моники в США. Боксера заметили полицейские, которые хотели его задержать, однако украинец ускорился и убежал от преследования. Видео инцидента он опубликовал в Instagram.

"Run, Vanya, run. Я, если что, быстро бегаю", - написал Редкач.

30 января Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе.

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США. Также Редкач заплатит $ 10 тыс. штрафа. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

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