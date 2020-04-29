У Бориса Джонсона родился ребенок

29 апреля, 2020, 12:19

29 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын

Об этом пишет BBC.

В заявлении пары говорится, что в них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера сказал, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо".

"Премьер-министр и госпожа Симондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра.

"Премьер-министр и госпожа Симондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду для материнства Национальной системы здравоохранения", - добавила она.

55-летний г-н Джонсон и 32-летняя Керри Симондс объявили в марте, что они ожидают ребенка "ранним летом", и они обручились в конце прошлого года.

Сейчас они - первая неженатая пара, которая вместе переехала в резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

Напомним, 12 апреля Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы .

27 апреля он вернулся к работе.