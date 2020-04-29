 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Бориса Джонсона родился ребенок

У Бориса Джонсона родился ребенок


фото: reuters
29 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын

Об этом пишет BBC.

В заявлении пары говорится, что в них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера сказал, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо".

"Премьер-министр и госпожа Симондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра.

"Премьер-министр и госпожа Симондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду для материнства Национальной системы здравоохранения", - добавила она.

55-летний г-н Джонсон и 32-летняя Керри Симондс объявили в марте, что они ожидают ребенка "ранним летом", и они обручились в конце прошлого года.

Сейчас они - первая неженатая пара, которая вместе переехала в резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать