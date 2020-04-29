У Бориса Джонсона родился ребенок
Об этом пишет BBC.
В заявлении пары говорится, что в них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик". Представитель премьера сказал, что и мать, и ребенок "чувствуют себя очень хорошо".
"Премьер-министр и госпожа Симондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра.
"Премьер-министр и госпожа Симондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду для материнства Национальной системы здравоохранения", - добавила она.
55-летний г-н Джонсон и 32-летняя Керри Симондс объявили в марте, что они ожидают ребенка "ранним летом", и они обручились в конце прошлого года.
Сейчас они - первая неженатая пара, которая вместе переехала в резиденцию премьера на Даунинг-стрит.
- Напомним, 12 апреля Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы .
- 27 апреля он вернулся к работе.
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