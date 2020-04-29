"Венедиктова выполнила требование Мангера в день его рождения": отец Гандзюк заявил, что генпрокурор "громит" дело убийства активистки
Об этом он написал на Facebook.
По его мнению, большой ошибкой было увольнение заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве его дочери и при котором правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения Левина, а второй организатор, Павловский, оказался в СИЗО.
"И все это решила разгромить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без Трепака ... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания . А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит, мы не будем работать", - написал Гандзюк.
Отец погибшей активистки возмущен, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.
"Мангер и его адвокаты срочно потребовали ... нет, не так ... ТРЕБОВАТЬ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать ... Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный! " - написал Гандзюк.
По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель вчера впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. Из этого Виктор Гандзюк делает вывод, что прокуратура обманула Зеленского.
"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли вам мои слова, но надеюсь вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровены и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, его успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, может стать символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет ", - обратился отец активистки к президенту.
- Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что завершение досудебного расследования по делу о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк свидетельствует о попытках "слить" это уголовное производство.
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