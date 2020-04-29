"Венедиктова выполнила требование Мангера в день его рождения": отец Гандзюк заявил, что генпрокурор "громит" дело убийства активистки

29 апреля, 2020, 10:18

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк Виктор обвиняет генпрокурора Венедиктову в разрушении дела об убийстве его дочери и призывает Зеленского вмешаться

Об этом он написал на Facebook.

По его мнению, большой ошибкой было увольнение заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который вел дело об убийстве его дочери и при котором правоохранители задержали в Болгарии организатора нападения Левина, а второй организатор, Павловский, оказался в СИЗО.

"И все это решила разгромить Венедиктова. Она громила безжалостно, прикрываясь обещаниями сделать все запланированное Виктором Трепаком, но без Трепака ... Она и ее новая команда сделали ничего. И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показания. Павловский не дал показания . А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит, мы не будем работать", - написал Гандзюк.

Отец погибшей активистки возмущен, что прокуратура завершила расследование за 3 месяца до окончания срока.

"Мангер и его адвокаты срочно потребовали ... нет, не так ... ТРЕБОВАТЬ передать дело в суд без показаний Левина и Павловского. Требовать, требовать, требовать ... Именно это требование выполнила новая генпрокурор. Венедиктова выполнила требование Мангера. Венедиктова выполнила его требование в день его рождения. Цинизм этого поступка - бешеный! " - написал Гандзюк.

По его словам, пресс-секретарь президента Юлия Мендель вчера впервые услышала о том, что прокуроры передали дело в суд, не доведя его до конца. Из этого Виктор Гандзюк делает вывод, что прокуратура обманула Зеленского.

"Владимир Александрович, я не знаю, покажут ли вам мои слова, но надеюсь вам как отцу и президенту все еще не безразлично, что думают люди, которым нечего скрывать и которые два года были последовательно откровены и с властью, и с обществом. Дело убийства Кати, его успешное и всестороннее расследование может защитить сотни и тысячи людей, может стать предохранителем, может стать символом. Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет ", - обратился отец активистки к президенту.