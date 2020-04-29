 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нельзя будет восстановить во второй раз", - Рябошапка заявил, что дело Гандзюк "сливают"

"Нельзя будет восстановить во второй раз", - Рябошапка заявил, что дело Гандзюк "сливают"


фото: LB.ua
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что завершение досудебного расследования по делу о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк свидетельствует о попытках "слить" это уголовное производство

Об этом сообщает 24 канал.

"Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были определяющими для обвинительного приговора, собраны не были... Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправданы, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливанием уголовного производства ", - сказал он.

По словам бывшего генпрокурора, во второй раз возобновить производство будет уже невозможно.

Рябошапка пояснил, что полной информации по этому вопросу нет, поскольку последний раз был в Офисе генпрокурора два месяца назад.

Он предположил, что это связано с назначением генпрокурором Ирины Венедиктовой.

"Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный", - пояснил Рябошапка.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать