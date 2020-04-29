"Нельзя будет восстановить во второй раз", - Рябошапка заявил, что дело Гандзюк "сливают"

29 апреля, 2020, 10:06

Об этом сообщает 24 канал.

"Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были определяющими для обвинительного приговора, собраны не были... Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправданы, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливанием уголовного производства ", - сказал он.



По словам бывшего генпрокурора, во второй раз возобновить производство будет уже невозможно.



Рябошапка пояснил, что полной информации по этому вопросу нет, поскольку последний раз был в Офисе генпрокурора два месяца назад.



Он предположил, что это связано с назначением генпрокурором Ирины Венедиктовой.



"Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный", - пояснил Рябошапка.