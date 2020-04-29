ОП обещает "нагрузить" ГП "Антонов" выработкой самолетов для государственной авиакомпании

29 апреля, 2020, 20:34

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а национальный авиаперевозчик станет опорой для государства

На об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и (рейсы. - ред.) в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей ", - заявил Тимошенко.

Тимошенко отметил, что национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть сталые авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что сейчас продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представляем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - сообщил он.

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