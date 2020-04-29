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Espreso.tvОбществоОП обещает "нагрузить" ГП "Антонов" выработкой самолетов для государственной авиакомпании

ОП обещает "нагрузить" ГП "Антонов" выработкой самолетов для государственной авиакомпании

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а национальный авиаперевозчик станет опорой для государства

На об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и (рейсы. - ред.) в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей ", - заявил Тимошенко.

Тимошенко отметил, что национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть сталые авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - отметил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что сейчас продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представляем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - сообщил он.

 

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