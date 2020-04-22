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Espreso.tvОбщество"Мечтаю сделать государственную авиакомпанию с украинскими самолетами", - Зеленский

"Мечтаю сделать государственную авиакомпанию с украинскими самолетами", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мечтает создать государственную авиакомпанию, у которой будет украинский авиапарк

Об этом он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который транслирует Украина 24.

"Стратегические объекты должны оставаться государственными, в них должно вкладывать деньги государство. "Антонов" - крупное предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши "АНы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта - сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.

"Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному "Антонову", и привлечем много рабочих мест", - добавил президент.

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