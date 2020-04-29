Нападение полицейского на журналиста Hromadske: Кутепов напишет заявление в ГБР
Об этом он сказал в эфире hromadske.
"Я считаю, что надо наказать конкретное лицо - которое провоцировало, а не говорить, что вся полиция (виновата)", - сказал Богдан Кутепов.
Если в течение 24 часов не будет ответа на заявление, журналист планирует подавать заявление в прокуратуру на бездействие ГБР.
Кроме того, господин Кутепов рассказал, что во время столкновения с полицией получил повреждения: "повалили на землю. Я получил несколько пинков. Здесь такие микро синячки, то ерунда, царапины. Но юристы советуют снять, чтобы зафиксировать как легкие телесные повреждения".
Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, в свою очередь, сообщил, что правоохранители установили всех участников конфликта.
- Полиция напала на журналиста Hromadske Богдана Кутепова, который вел трансляцию из-под Кабинета Министров.
- Начато служебное расследование относительно патрульного, который напал на Кутепова.
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
-
Читайте также
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус