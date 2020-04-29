Нападение полицейского на журналиста Hromadske: Кутепов напишет заявление в ГБР

29 апреля, 2020, 15:52

Журналист Hromadske Богдан Кутепов подаст в Государственное бюро расследований заявление из-за нападения со стороны полицейских, которое произошло возле Кабинета министров

Об этом он сказал в эфире hromadske.

"Я считаю, что надо наказать конкретное лицо - которое провоцировало, а не говорить, что вся полиция (виновата)", - сказал Богдан Кутепов.

Если в течение 24 часов не будет ответа на заявление, журналист планирует подавать заявление в прокуратуру на бездействие ГБР.

Кроме того, господин Кутепов рассказал, что во время столкновения с полицией получил повреждения: "повалили на землю. Я получил несколько пинков. Здесь такие микро синячки, то ерунда, царапины. Но юристы советуют снять, чтобы зафиксировать как легкие телесные повреждения".

Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, в свою очередь, сообщил, что правоохранители установили всех участников конфликта.