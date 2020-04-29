"Забираешь или разобьем": под Кабмином полиция напала на журналиста Hromadske и сломала ему аппаратуру. ВИДЕО
Об этом стало известно из самой трансляции, передает Hromadske .
Сегодня утром он вместе со соведущим Никитой Мекензиным из "зеленой зоны" Мариинского парка стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином, которые выступали против карантина.
Во время акции полицейские сказали журналисту покинуть эту территорию. Кутепов в прямом эфире спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру, - ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкали их из того места.
После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают камеру. Затем ему сломали стабилизатор.
В связи с этим журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления.
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