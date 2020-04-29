Нападение полицейского на журналиста Hromadske: начато служебное расследование
29 апреля, 2020, 13:19
Полиция начала служебное расследование в отношении патрульного, который напал на журналиста Hromadske Богдана Кутепова на акции под зданием правительства
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Telegram.
Полиция утверждает, что патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции.
"Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир. Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие - взял его за руку и отвел с места. Детали события устанавливаются. О действиях полицейского начатое служебное расследование ", - говорится в сообщении.
- Полиция напала на журналиста Hromadske Богдана Кутепова, который вел трансляцию из-под Кабинета Министров.
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