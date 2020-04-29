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Espreso.tvОбществоКоронавирусом COVID-19 в Украине заразились уже 9866 человек, 250 случаев - смертельные

Коронавирусом COVID-19 в Украине заразились уже 9866 человек, 250 случаев - смертельные

По состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине зафиксировано 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 250 - смертельные, 1103 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 28 апреля были зафиксированы 456 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

  • Винницкая область - 412 случаев;
  • Волынская область - 271 случай;
  • Днепропетровская область - 323 случая;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 357 случаев;
  • Закарпатская область - 403 случая;
  • Запорожская область - 228 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 821 случай;
  • Кировоградская область - 377 случаев;
  • г. Киев - 1341 случай;
  • Киевская область - 643 случая;
  • Львовская область - 405 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 261 случай;
  • Полтавская область - 188 случаев;
  • Ривненская область - 588 случаев;
  • Сумская область - 98 случаев;
  • Тернопольская область - 708 случаев;
  • Харьковская область - 237 случаев;
  • Херсонская область - 111 случаев;
  • Хмельницкая область - 81 случай;
  • Черновицкая область - 1489 случаев;
  • Черкасская область - 282 случая;
  • Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.

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