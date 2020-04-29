 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСмертность от коронавируса в США превысило число жертв войны во Вьетнаме, - CNN

Смертность от коронавируса в США превысило число жертв войны во Вьетнаме, - CNN


фото: reuters
Начиная с 6 февраля, когда в США был впервые диагностирован коронавирус, число жертв превысило потери американской армии во время войны во Вьетнаме

Об этом сообщает CNN .

Согласно данным на 28 апреля, от коронавируса нового типа COVID-19 в США умерло 58 365 человек, тогда как за более чем десятилетие боевых действий во Вьетнаме погибло 58 220 человек.

Читайте также: Вскоре их будет ноль: Трамп прокомментировал миллион заболеваний коронавирусом в США

Всего коронавирус в США был диагностирован у более чем миллиона человек.

Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем трех миллионов человек. 216 160 случаев были летальными.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

29 апреля, 2020 среда

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать