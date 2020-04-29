Смертность от коронавируса в США превысило число жертв войны во Вьетнаме, - CNN
29 апреля, 2020, 11:08
Начиная с 6 февраля, когда в США был впервые диагностирован коронавирус, число жертв превысило потери американской армии во время войны во Вьетнаме
Об этом сообщает CNN .
Согласно данным на 28 апреля, от коронавируса нового типа COVID-19 в США умерло 58 365 человек, тогда как за более чем десятилетие боевых действий во Вьетнаме погибло 58 220 человек.
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Всего коронавирус в США был диагностирован у более чем миллиона человек.
Во всем мире коронавирус диагностировали у более чем трех миллионов человек. 216 160 случаев были летальными.
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