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Espreso.tvОбществоКоронавирус в России: почти 100 тыс. больных, за сутки зафиксирована рекордная смертность

Коронавирус в России: почти 100 тыс. больных, за сутки зафиксирована рекордная смертность


фото: reuters
За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 5841 человека, всего в стране инфицированы 99 399 человек

По официальным данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом - 108.

Всего с начала эпидемии в России умерло 972 человека.

Новые случаи заражения обнаружили в 82 регионах РФ, всего в Москве - 2220. В Московской области - 686 инфицированных, в Петербурге - 290, 131 - в Нижегородской области, в Северной Осетии - 121.

Также отмечается, что за минувшие сутки в России выздоровели 1830 человек, всего - 10 286 пациентов.

Читайте также: Смертность от коронавируса в США превысила число жертв войны во Вьетнаме, - CNN

Накануне Россия обогнала Иран и заняла восьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

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