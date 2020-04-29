Коронавирус в России: почти 100 тыс. больных, за сутки зафиксирована рекордная смертность
По официальным данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом - 108.
Всего с начала эпидемии в России умерло 972 человека.
Новые случаи заражения обнаружили в 82 регионах РФ, всего в Москве - 2220. В Московской области - 686 инфицированных, в Петербурге - 290, 131 - в Нижегородской области, в Северной Осетии - 121.
Также отмечается, что за минувшие сутки в России выздоровели 1830 человек, всего - 10 286 пациентов.
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Накануне Россия обогнала Иран и заняла восьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом.
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