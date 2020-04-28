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Espreso.tvОбществоРоссия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству больных коронавирусом

Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству больных коронавирусом


фото: reuters
В России за сутки выявлено еще 6 411 новых случаев коронавируса, общее число заболевших в стране выросло до 93 558 человек

Об этом сообщил во вторник, 28 апреля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству случаев коронавируса.

За сутки в России выписали 1,1 тыс. выздоровевших, общее число тех, кто вылечился, в стране достигло 8 456 человек.

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72 человека с COVID-19 умерли за сутки, общее количество смертей от коронавируса в России достигло 867.

Днем ранее Россия опередила Китай по количеству больных Covid-19.

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