Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству больных коронавирусом

28 апреля, 2020, 15:48

В России за сутки выявлено еще 6 411 новых случаев коронавируса, общее число заболевших в стране выросло до 93 558 человек

Об этом сообщил во вторник, 28 апреля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом Россия опередила Иран и заняла восьмое место в мире по количеству случаев коронавируса.

За сутки в России выписали 1,1 тыс. выздоровевших, общее число тех, кто вылечился, в стране достигло 8 456 человек.

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72 человека с COVID-19 умерли за сутки, общее количество смертей от коронавируса в России достигло 867.

Днем ранее Россия опередила Китай по количеству больных Covid-19.