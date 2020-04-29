Глава налоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - Марченко
29 апреля, 2020, 17:35
Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает 24 канал.
"Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу отмечу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - отметил Марченко.
По его словам, через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.
"Налоговая будет отчитываться ежемесячно о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение доходов бюджета", - добавил министр.
Марченко отметил, что это не должно происходить из-за давления на бизнес.
- На пост главы Государственной налоговой службы Украины назначен Алексей Любченко.
- "Голос" будет подавать жалобы на назначение Любченко .
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