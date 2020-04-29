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Espreso.tvОбществоГлава налоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - Марченко

Глава налоговой Любченко подпишет контракт на период карантина, - Марченко


фото: ukrinform
Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпишет контракт на период карантина

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает 24 канал.

"Руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Я сразу отмечу: назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - отметил Марченко.

По его словам, через десять дней Любченко должен представить стратегический план своей работы.

"Налоговая будет отчитываться ежемесячно о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение доходов бюджета", - добавил министр.

Марченко отметил, что это не должно происходить из-за давления на бизнес.

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