"Голос" будет подавать жалобы на назначение Любченко в налоговую
29 апреля, 2020, 16:46
Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что назначенный глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко попадает под люстрацию
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Свежо назначенный глава ГФС А. Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с ч 3 ст 1 Закона об очищении власти", - написала Клименко.
- Напомним, на пост главы ГНСУ назначен Любченко.
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