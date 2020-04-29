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Espreso.tvОбщество"Голос" будет подавать жалобы на назначение Любченко в налоговую

"Голос" будет подавать жалобы на назначение Любченко в налоговую


фото: pravda.ua
Народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко заявила, что назначенный глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко попадает под люстрацию

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Свежо назначенный глава ГФС А. Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с ч 3 ст 1 Закона об очищении власти", - написала Клименко.

  • Напомним, на пост главы ГНСУ назначен Любченко.

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