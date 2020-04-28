Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.
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Напомним, согласно закону, первые два года после вступления закона в силу землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 га в одни руки. Следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается по базовой модели, украинские юридические лица, но не более 10 тысяч га в одни руки.
Закон не предусматривает возможность продажи государственной или комуналнои земли с/х назначения.
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