КС может признать закон об обороте сельскохозяйственных земель неконституционным, - Бессмертный

1 апреля, 2020, 16:50

По словам политика и дипломата Романа Бессмертного, закон об обороте сельскохозяйственных земель может быть отозванным из-за процедурных нарушений во время голосования

Об этом Роман Безсмертный заявил в онлайн-трансляции программы "Вердикт" с Сергеем Руденко, передает Еспресо.TV.

"Конституция Украины, статья 13 четко определяет право частной собственности на землю. Собственность означает: пользуюсь, владею и распоряжаюсь. С момента принятия украинской Конституции парламент, а это уже прошло 6 созывов, обязан был принять соответствующий закон, а точнее законы, регламентирующие вопросы функционирования цивилизованного рынка земли ", - отметил Бессмертный.

Он добавил, что в украинском варианте следует употреблять "оборот земли", потому что есть еще такие явления как наследование, дарение, которое не охватывается понятием "рынок", где кто-то продает, а кто-то покупает.

"Я бы разделил проблему, которая сейчас произошла, на несколько частей. Первое - это проблема процедуры. Сегодня уже сказано, что все, что можно было нарушить, принимая этот закон - нарушено. Это и рассмотрение закона на чрезвычайной сессии. Это и отсутствие нормативной базы для проведения такой сессии. что проявил своими демонстративными действиями глава ВР Разумков, который просто не появился. Поэтому надо понимать, что этот закон может не выйти за рамки ВР, так как его после одобрения парламентом должен подписать глава ВР и направить к президенту ", - заявил политик.

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По его словам, эти причины создают ряд возможностей отменить этот закон не только в административном порядке, но и признать его неконституционным через Конституционный суд.

Бессмертный обратил внимание на качество закона:

"Вторая часть - качество документа. Первое, что хочу сказать, что мы должны иметь в виду, что до появления текста говорили о тех вещах, которые обсуждались, очень трудно. Достаточно сложный по структуре, по содержанию закон - завели дискуссию буквально по нескольким вопросам: продажа земли в одни руки, не резиденты, юридические лица. Зато упустили целый ряд вещей, связанных с реестром, механизмами функционирования рынка, ресурсным обеспечением, финансовым обеспечением, бюджетной поддержкой."

"Принят документ, где нет того, о чем мы говорили. Там нет цивилизованного рынка. Это закон, который позволяет в течение времени, которое осталось, до 1 июля 2021 года нынешнее фактическое состояние легализовать", - добавил Роман Бессмертный .