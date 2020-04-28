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Espreso.tvСпортВ ФИФА выступили против продления футбольного сезона

В ФИФА выступили против продления футбольного сезона


фото: Getty Images
Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хооге считает, что текущий сезон не нужно восстанавливать

Об этом сообщает The Telegraph.

Медик считает, что сейчас футбол не является важным.

"Мы все подчиняемся решению органов государственной власти. Футбол сейчас не самая важная вещь и я буду очень рад, если мы вернемся к нему в конце августа с началом нового сезона, а до этого момента ничего не делать", - сказал Мишель Д'Хооге.

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