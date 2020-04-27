В ФИФА приготовили революционное изменение правил футбола
27 апреля, 2020, 17:55
ФИФА планирует временно увеличить число замен в одном матче с трех до пяти после паузы из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает Reuters .
В ФИФА понимают, что чемпионаты придется проводить в сжатые сроки и для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов, предлагается временно ввести пять замен в одном матче.
Предложение ФИФА должно быть одобрено IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), окончательное решение остается за организаторами турниров.
- 14 апреля ФИФА решила перенести реформированный клубный чемпионат мира с 2021 на 2022 год.
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