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Espreso.tvСпортВ ФИФА приготовили революционное изменение правил футбола

В ФИФА приготовили революционное изменение правил футбола


фото: Getty Images
ФИФА планирует временно увеличить число замен в одном матче с трех до пяти после паузы из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

В ФИФА понимают, что чемпионаты придется проводить в сжатые сроки и для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов, предлагается временно ввести пять замен в одном матче.

Предложение ФИФА должно быть одобрено IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), окончательное решение остается за организаторами турниров.

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