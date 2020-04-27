В ФИФА приготовили революционное изменение правил футбола

27 апреля, 2020, 17:55

ФИФА планирует временно увеличить число замен в одном матче с трех до пяти после паузы из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters .

В ФИФА понимают, что чемпионаты придется проводить в сжатые сроки и для того, чтобы снизить нагрузку на футболистов, предлагается временно ввести пять замен в одном матче.

Предложение ФИФА должно быть одобрено IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), окончательное решение остается за организаторами турниров.