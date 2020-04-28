В Аргентине официально завершили футбольный сезон

28 апреля, 2020, 16:42

В Аргентине приняли решение окончательно отказаться от возможности восстановления матчей в условиях пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Аргентинской ассоциации футбола.

Осложнение ситуации с коронавирусом в Аргентине заставило согласиться на такой радикальный шаг. Футбольные клубы и ассоциация смирились с тем, что сезон не удастся восстановить до конца июня и решили завершить его досрочно.

В течение следующих двух сезоне не будет никаких перемещений между дивизионами, а решение о сроках проведения будет принято только после ослабления последствий пандемии. Футбол в Аргентину может вернуться в январе 2021-го.

По последним данным в стране 4 003 зараженных коронавирусом, из них 197 умерли, а 1 140 выздоровели.