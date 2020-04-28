Убийство Шеремета: Кузьменко надо положить в больницу, - адвокат

28 апреля, 2020, 16:24

Адвокат подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко Тарас Беспалый заявил, что его подзащитная нуждается в лечении в условиях стационара

Об этом говорится в тексте апелляционной жалобы Беспалого, которую зачитывал судья Киевского апелляционного суда при рассмотрении жалобы на продление ареста Кузьменко, сообщает Укринформ.

"(Адвокат, - ред.) Обращает внимание, что Кузьменко имеет неудовлетворительное состояние здоровья и нуждается в лечении в условиях стационара", - сказал судья.

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