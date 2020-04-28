Россия и Китай распространяют дезинформацию о коронавирусе, - Столтенберг

28 апреля, 2020, 10:42

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусной инфекции

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии COVID-19, наши страны не способны защищать своих стариков и союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", - утверждает Йенс Столтенберг.

"На недавней телеконференции министров обороны все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу. Только общими силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждение обратного - это неправильные утверждения", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Несколько вопросов журналистов касались присутствия войск НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.

Столтенберг подтвердил, что решимость НАТО продолжать размещение своих боевых подразделений на территории государств Балтии несомненна.

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"Это не только слова, но и дела. Боевые подразделения союзников дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польши. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Количество зарегистрированных заболевших COVID-19 вечером 27 апреля перешла отметку в три миллиона , сообщил Центр системных исследований при Университете Джонса Хопкинса. О первых двух миллионах больных стало известно 15 апреля. Болезнь унесла жизни 208 131 человека. 878813 пациентов выздоровели.

Больше всего больных обнаружили в Соединенных Штатах (почти 973 тыс.), Испании (около 230 тыс.) и Италии (около 200 тыс.).