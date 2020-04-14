Пентагон обвиняет Россию в распространении фейков о коронавирусе

14 апреля, 2020, 15:50

Министерство обороны США обвиняет Россию в распространении ложной информации о коронавирусе COVID-19

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, информирует сайт Минобороны США.

"Мы видим много актеров (в частности РФ, - ред.) в мире, которые используют COVID-19 для того, чтобы обвинить западных союзников или США лично. Я действительно считаю это мировой экосистемой по дезинформации, когда новость создается в одной части мира, а затем преувеличивается и приобретает популярность в другой части мира", - сказала она.

По словам Купер, российские власти распространяют на Западе фейковую информацию о коронавирусе через свои пропагандистские медиаканалы, такие как Russia Today и Sputnik.

Так, в марте они сообщали, что мытье рук было неэффективным средством в борьбе с коронавирусом.

Она добавила, что "другие альтернативные СМИ", которые финансируются Кремлем, отмечали, что в мире не было пандемии, а смерти в Италии были результатам обычного гриппа.

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Купер также отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить распространять фейки и дезинформацию о коронавирусе в мире.

По последним данным сайта Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования COVID-19 составляет более 1 936,700, из них - 459 015 человек выздоровели и 120 568 умерли.