Полиция Харьковщины назвала смерть 6-летней девочки несчастным случаем
Об этом сказал на пресс-конференции начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, сообщает Укринформ.
"Наиболее вероятная причина смерти девочки, по выводам экспертов, - переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия. Назначены все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств, послуживших причиной гибели ребенка", - сказал Сокуренко.
Он добавил, что девочка носила очки, но потеряла их и, вероятно сбилась с пути, когда захотела вернуться домой. Ничего из ее вещей не пропало, одежда на ребенке не повреждена.
По предварительным данным, около двух часов ночи 27 апреля Милена уже была мертва. А нашли тело девочки около 17:00 работники ГСЧС на краю поля в 8 километрах от села Сосновка, откуда она пропала.
"Это ужасная трагедия. Я прошу прощения у родителей за то, что не успели спасти их дочь. Хотя мы сделали все возможное, чтобы разыскать маленькую Милену", - отметил начальник областной полиции.
По его словам, ночью поисками ребенка занимались в целом 220 человек: полицейские нескольких отделов, спасатели, охотники с тепловизорами, местные жители. На следующий день в поисках принимали участие всего более полутысячи человек.
Сокуренко отметил, что местность отрабатывалась очень тщательно. Поисковики проверили все возможные объекты и места. Радиус поисков постоянно увеличивался. отдельные группы правоохранителей обследовали соседние села.
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