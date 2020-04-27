В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую искали почти сутки
27 апреля, 2020, 19:17
В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.
"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Тело девочки поисковики обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.
- Напомним, что поиски девочки продолжались с вечера 26 апреля. Девочка гуляла в деревне, куда приехала в гости к родственникам, и не вернулась домой
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-