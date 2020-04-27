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Espreso.tvОбществоВ Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую искали почти сутки

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую искали почти сутки

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Тело девочки поисковики обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.

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