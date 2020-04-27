В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую искали почти сутки

27 апреля, 2020, 19:17

В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"Девочку, которую почти сутки разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Тело девочки поисковики обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.