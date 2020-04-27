На Харьковщине исчезла 6-летняя девочка, к поиску привлечены полтысячи людей

"Сегодня к поиску ребенка привлечены около 500 человек. Это полицейские, нацгвардейци, сотрудники ГСЧС, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и Академии Национальной гвардии Украины, волонтеры, представители местной власти, местные жители", - говорится в сообщении.

Звонок об исчезновении девочки поступил по линии "102" 26 апреля около 19 часов вечера. По словам родных, она гуляла вместе с двоюродным братом-сверстником: мальчик ездил на велосипеде, девочка бегала, и домой один ребенок не вернулся. Известно, что девочка живет с родителями в Харькове, но раньше в селе проводила лето.

Сейчас проверяются все возможные версии исчезновения. Ночью ребенка искали с тепловизорами, днем осуществляется обзор с вертолета.

Глава Золочевского ОТО Леонид Канивец сообщил, что водолазы уже закончили обследование дна местного водоема - тело девочка, к счастью, не обнаружено, поэтому поиски продолжаются.

По словам координатора общественной организации "Поиск пропавших детей" в Харьковской области Сергея Османа, люди прочесывают местность по несколько раз - поля, насаждения, овраги, и пока безрезультатно. Полиция продолжает подворовые проверки и опрос людей и в очередной раз обследует все заброшенные здания.

"Задействованы в поисковой работе и пограничники - проверяется, могла ли девочка пересечь границу с РФ", - говорится в сообщении.

Для поисковых групп силами местных фермерских хозяйств организована полевая кухня.

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