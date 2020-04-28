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Espreso.tvОбществоООН прогнозирует рекордный уровень безработицы в мире из коронакризиса

ООН прогнозирует рекордный уровень безработицы в мире из коронакризиса


фото: reuters
Во втором квартале 2020 года почти 200 млн человек потеряют работу из коронавируса

Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций (ООН).

В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.

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