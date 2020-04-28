ООН прогнозирует рекордный уровень безработицы в мире из коронакризиса
Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций (ООН).
В докладе говорится, что больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.
"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - говорится в докладе.
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Напомним, в Украине пособие по безработице получают свыше 300 тыс. граждан.
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Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных 6 млрд грн Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
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