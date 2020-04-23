Помощь по безработице получают свыше 300 тыс. украинцев, - Государственный ценр занятости

23 апреля, 2020, 21:39

В Украине пособие по безработице получают свыше 300 тыс. граждан

Об этом сообщила начальник управления Государственного центра занятости Инна Бундини, передает "Радио Свобода" .

При этом чиновница отметила, что в текущем году количество таких граждан возросло почти на треть по сравнению с 2019 годом.

"Если я скажу сухие цифры, более чем на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, то это ни о чем. В целом же на учете в службе занятости находится более 420 тыс. человек - это лица, которые имеют статус безработного. Более 300 тыс. из них получают пособие по безработице", - сказала Бундини.

Начальник управления Госслужбы занятости уточнила, что пособие по безработице в Украине сейчас составляет от 1000 до 8408 грн.

"Суммы разные. Для незастрахованных лиц, то есть для тех, которые не имели официальной работы предыдущие 12 месяцев, за них не уплачивались страховые взносы, сейчас минималка составляет 1000 грн - это на период карантина. Ранее было 650, правление Фонда приняло решение и повысило эту сумму на период карантина. Для застрахованных лиц - 1800 грн минимальная сумма и максимальная - 8408 гривен ", - пояснила Бундини.

Чиновница добавила, что в период карантина подачу заявлений на получение статуса безработного и получение пособия по безработице значительно упростили. Сейчас для этого есть два способа.

"Первый. Зайти на сайт Государственной службы занятости, посмотреть пошаговую инструкцию, написать заявление, сфотографировать его и направить на почту того центра занятости, где человек желает обслуживаться. Так же человек пишет еще заявление на получение пособия по безработице. Наши специалисты рассматривают эти заявления и принимают решение о предоставлении статуса", - сказала Бундини.

Второй способ предполагает визит в учреждение.

"Можно прийти в Центр занятости. Поскольку они сейчас закрыты, то мы выставили перед центрами ящики для получения корреспонденции - там же лежат бланки заявлений для статуса и для пособия по безработице. Заполняете бланк, бросаете в ящик. Наши специалисты вынимают те заявления, рассматривают и дальше уже принимают решение ", - пояснила Бундини.

По словам чиновницы, если центр занятости на видит оснований для предоставления статуса безработного, сотрудники звонят человеку и объясняют, что могут сделать: предоставить консультации, подыскать работу и тому подобное.

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