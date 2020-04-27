Правительство выделило еще 6 млрд на поддержку безработных

27 апреля, 2020, 13:38

Кабинет министров Украины принял решение о направлении дополнительных 6 млрд грн Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Известно, что средства пойдут на выплаты пособий по безработице и людям, которые стали безработными временно, из-за карантина.

В частности, на выплаты помощи по безработице правительство потратит 1,27 млрд грн из выделенных 6 млрд грн. За эти средства планируется увеличить минимальную сумму выплаты безработным с 650 гривень до 1000 грн в месяц. Также эти деньги будут направляться на выплаты безработным с 1 дня их регистрации в Службе занятости (раньше нужно было ждать 3 месяца, если увольнение было по собственному желанию).

Остальные более 4,7 млрд грн потратят на поддержку людей, потерявших работу временно из-за карантина. Эти деньги будут выплачивать работодателям за каждый час, на которую они вынуждены были сократить рабочее время своим работникам.

Напомним, в Украине пособие по безработице получают свыше 300 тыс. граждан.