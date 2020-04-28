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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойського" законопроекта на внеочередном заседании, - нардепка Кравчук

Рада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойського" законопроекта на внеочередном заседании, - нардепка Кравчук


фото: ua-rating
Верховная Рада планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения "антиколомойського" законопроекта на ближайшем внеочередном заседании

Об этом РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На заседании в четверг планируется запуск специальной процедуры, касающийся законопроекта о банках. Сейчас мы как раз собираем 150 подписей под повестку дня. После этого, чтобы ее действительно запустить, надо проголосовать на заседании 226 голосов", - заявила Кравчук.

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