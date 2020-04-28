Рада рассмотрит спецпроцедуры рассмотрения "антиколомойського" законопроекта на внеочередном заседании, - нардепка Кравчук
28 апреля, 2020, 13:13
Верховная Рада планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения "антиколомойського" законопроекта на ближайшем внеочередном заседании
Об этом РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"На заседании в четверг планируется запуск специальной процедуры, касающийся законопроекта о банках. Сейчас мы как раз собираем 150 подписей под повестку дня. После этого, чтобы ее действительно запустить, надо проголосовать на заседании 226 голосов", - заявила Кравчук.
- Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг , 30 апреля.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-