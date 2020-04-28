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Espreso.tvОбществоМН17: Belingcat установил личность последнего неизвестного российского чиновника в деле. Он давал задание Гиркину

МН17: Belingcat установил личность последнего неизвестного российского чиновника в деле. Он давал задание Гиркину


фото: reuters
Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat назвала основного фигуранта по делу о катастрофе малазийского боинга рейса MH17

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bellingcat.

По данным журналистов, "Владимир Иванович", фигурирующий в перехваченных телефонных переговорах в канун катастрофы - это первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака.

Это единственный российский чиновник, оставшийся неустановленным Голландской объединенной следственной группой. Согласно данным следователей, он сыграл решающую роль в контроле военных операций на востоке Украины и контроле потока оружия через российско-украинскую границу.

"Владимир Иванович" также отдавал приказы об атаках на ВСУ с территории России и дал военные задачи Игорю Гиркину - главному обвиняемому в деле MH17.

  • Окружной суд Гааги приостановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом "Боинге" рейса MH17 из-за коронавируса.

 

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