Суд по делу MH17: заседание перенесли на июнь из-за коронавируса
23 марта, 2020, 21:28
Окружной суд Гааги приостановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом Боинге рейса MH17 из-за коронавируса
Об этом сообщает "Настоящее время"
В ближайшее время суд пообещал опубликовать ряд документов и дать родственникам погибших доступ к большей части материалов по делу.
Дата продолжения процесса будет определена 8 июня. Крайний срок для допроса свидетелей пока не определен.
- Суд в Гааге по делу о катастрофе MH17 запросил спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету.
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