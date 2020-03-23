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Espreso.tvОбществоСуд по делу MH17: заседание перенесли на июнь из-за коронавируса

Суд по делу MH17: заседание перенесли на июнь из-за коронавируса

Окружной суд Гааги приостановил слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом Боинге рейса MH17 из-за коронавируса

Об этом сообщает "Настоящее время"

В ближайшее время суд пообещал опубликовать ряд документов и дать родственникам погибших доступ к большей части материалов по делу.

Дата продолжения процесса будет определена 8 июня. Крайний срок для допроса свидетелей пока не определен.

  • Суд в Гааге по делу о катастрофе MH17 запросил спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по пассажирскому самолету.
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