Китай угрожает Австралии из-за требования расследовать причину пандемии COVID-19

28 апреля, 2020, 20:24

Посол Китая в Австралии заявил, что австралийцы могут столкнуться с экономическими последствиями, если не прекратят требовать независимого расследования COVID-19

Об этом сообщают Sky News Australia.

По словам посла Китая в Австралии Цзинь, подобные усилия опасны и могут побуждать граждан Китая не покупать австралийский экспорт и не ездить в страну в качестве туристов.

Несмотря на это, австралийское правительство не собирается отказываться от своего намерения провести независимое расследование, а глава МИД Австралии Мэрис Пейн раскритиковала позицию Китая.

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"Австралия сделала важный призыв к независимому расследованию вспышки COVID-19, беспрецедентного глобального кризиса с серьезными последствиями для здоровья, экономики и общества. Мы отвергаем любые предположения о том, что экономическое принуждение является надлежащим ответом на призыв к подобному расследования, когда нам необходимо глобальное сотрудничество", - заявила министр.

Посол Китая назвал действия Австралии "политической кампанией" и заявил, что она действует вместе с США.

"Это своего рода потакание утверждениями, которые делают некоторые силы в Вашингтоне. В течение определенного периода времени некоторые люди пытаются обвинить Китай в своих проблемах и отвлекают внимание. Так что же делает австралийская сторона? Такое требование является своего рода объединением с этими силами в Вашингтоне и началом своего рода политической кампании против Китая", - заявил Цзинь.

Как сообщают Reuters, посол Пекина в Австралии Чен Цзинь заявил в понедельник, 27 апреля, что Китай может перестать импортировать австралийскую сельхозпродукцию на фоне указанных событий.

На долю Китая приходится 26% общего торгового оборота Австралии ($235 млрд в 2018/19 МГ), и он является крупнейшим рынком для австралийского экспорта, такого как уголь, железная руда, вино, говядина.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал причиной вспышки эпидемии секретную лабораторию в китайскому Ухане.

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