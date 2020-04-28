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Espreso.tvОбщество"Скрывают собственные просчеты": Китай обвинил США в "распространении лжи" о коронавирусе

"Скрывают собственные просчеты": Китай обвинил США в "распространении лжи" о коронавирусе


фото: reuters
В МИД Китая заявили, что политики в США распространяют ложь против Пекина с целью скрыть собственные просчеты в борьбе с пандемией

По словам представителя МИД Китая Ген Шуана, некоторые американские политики прибегли к прямой лжи, чтобы отвлечь внимание от "недостаточной реакции на коронавирус у себя дома", - Reuters .

"Попытки перевести вину на Китай не умалят усилий Китая в борьбе с вирусом", - сказал чиновник.

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В понедельник, 27 апреля, советник президента США Питер Наварро обвинил Китай в продаже низкокачественных наборов для тестирования на антитела к коронавирусу. Также Наварро назвал Китай главным выгодоприобретателем от пандемии.

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Президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекина из-за коронавируса. При этом Трамп добавил, что в США проводят "серьезное расследование" действий властей Китая во время вспышки коронавируса в Ухане.

Американская разведка уверена в том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса.

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