"Скрывают собственные просчеты": Китай обвинил США в "распространении лжи" о коронавирусе
По словам представителя МИД Китая Ген Шуана, некоторые американские политики прибегли к прямой лжи, чтобы отвлечь внимание от "недостаточной реакции на коронавирус у себя дома", - Reuters .
"Попытки перевести вину на Китай не умалят усилий Китая в борьбе с вирусом", - сказал чиновник.
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В понедельник, 27 апреля, советник президента США Питер Наварро обвинил Китай в продаже низкокачественных наборов для тестирования на антитела к коронавирусу. Также Наварро назвал Китай главным выгодоприобретателем от пандемии.
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Президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекина из-за коронавируса. При этом Трамп добавил, что в США проводят "серьезное расследование" действий властей Китая во время вспышки коронавируса в Ухане.
Американская разведка уверена в том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса.
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