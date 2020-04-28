Кузьменко может убежать за границу или в "Л/ДНР", - адвокат об аргументах прокуроров, чтоб оставить ее под стражей

28 апреля, 2020, 19:49

Адвокат Тарас Беспалый рассказал о позиции обвинения в отношении детского хирурга Юлии Кузьменко, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом рассказал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый в Большом эфире Василия Зимы, передает Еспресо.TV.

"Что касается мотивации суда, мне трудно прокомментировать, поскольку сегодня был объявлен лишь краткий текст. Что касается того, что озвучивал прокурор... Те мотивы, по которым он просил все же отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить под стражей Юлю - это то, что она в период с 16-го года общалась с Антоненко, в связи с тем, что она может уничтожить какие-то доказательства. Какие именно - прокуратура не говорит", - отметил Беспалый.

Он добавил, что по убеждению прокуратуры Кузьменко может бежать за границу.

Читайте также: Убийство Шеремета: Кузьменко надо класть в больницу, - адвокат

"Или она может убежать в квазиреспублики "ЛНР/ДНР", - передал слова прокурора адвокат.

"Мы понимаем, что абсурд. Это основные те моменты, на которые ссылался прокурор во время судебного заседания", - прокомментировал он.

Адвокат отметил, что согласно закону защита Кузьменко будет подавать новое ходатайство с требованием изменить меру пресечения с первого мая.

Также он сообщил, что во время предварительного заседания с его подзащитной случился гипертонический криз.