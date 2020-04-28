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Espreso.tvОбществоЕС отрицает, что смягчил отчет о распространении Китаем и Россией дезинформации о коронавирусе

ЕС отрицает, что смягчил отчет о распространении Китаем и Россией дезинформации о коронавирусе


фото: reuters
Европейский Союз отвергает обвинения, ято под давлением официального Пекина смягчил негативные оценки действий властей Китая в связи с эпидемией коронавируса, а также о распространении Китаем и Россией дезинформации о коронавирусе

Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Петер Стано написал письмо американской New York Times, чтобы опровергнуть предположение о "компромиссности Брюссель", сообщает Радио Свобода .

"Вы найдете много доказательств того, что мы не боимся выступать против иностранного вмешательства", - утверждает представитель.

Поддерживаемые различными правительствами источники, в частности России и в меньшей степени Китая, продолжают сосредотачиваться на распространении конспиративных теорий и дезинформировании.

Европейские представители вынуждены оправдываться из-за подозрений, что последний отчет ЕС о распространении дезинформации правительствами, в частности Китая и России, был смягчен в попытке избежать трения с официальным Пекином.

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В отчете в частности говорится, что китайские чиновники и государственные средства массовой информации Китая пытаются замалчивать факт вспышки коронавируса в Ухане, а вместо этого распространяют теории, что начало эпидемии каким-то образом связано с Соединенными Штатами.

Документ также указывает на Россию, обвиняя контролируемые государством российские СМИ в кампании, которая запутывает и вводит в заблуждение людей и подрывает ЕС.

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"Несмотря на потенциальную серьезную угрозу для здоровья, официальные и поддерживаемые различными правительствами источники, в частности России и в меньшей степени Китая, продолжают сосредотачиваться на распространении конспиративных теорий и дезинформировании людей и в свои странах, и за ихпределами", - в частности говорится в отчете.

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