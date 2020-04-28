ЕС отрицает, что смягчил отчет о распространении Китаем и Россией дезинформации о коронавирусе
Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Петер Стано написал письмо американской New York Times, чтобы опровергнуть предположение о "компромиссности Брюссель", сообщает Радио Свобода .
"Вы найдете много доказательств того, что мы не боимся выступать против иностранного вмешательства", - утверждает представитель.
Поддерживаемые различными правительствами источники, в частности России и в меньшей степени Китая, продолжают сосредотачиваться на распространении конспиративных теорий и дезинформировании.
Европейские представители вынуждены оправдываться из-за подозрений, что последний отчет ЕС о распространении дезинформации правительствами, в частности Китая и России, был смягчен в попытке избежать трения с официальным Пекином.
Читайте также: Китай пытался повлиять на немецких чиновников ради положительных отзывов о борьбе Пекина с коронавирусом, - СМИ
В отчете в частности говорится, что китайские чиновники и государственные средства массовой информации Китая пытаются замалчивать факт вспышки коронавируса в Ухане, а вместо этого распространяют теории, что начало эпидемии каким-то образом связано с Соединенными Штатами.
Документ также указывает на Россию, обвиняя контролируемые государством российские СМИ в кампании, которая запутывает и вводит в заблуждение людей и подрывает ЕС.
Читайте также: Китай скрывал информацию о коронавирус 6 дней, которые стали ключевыми, - AP
"Несмотря на потенциальную серьезную угрозу для здоровья, официальные и поддерживаемые различными правительствами источники, в частности России и в меньшей степени Китая, продолжают сосредотачиваться на распространении конспиративных теорий и дезинформировании людей и в свои странах, и за ихпределами", - в частности говорится в отчете.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-