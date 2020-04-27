Китай пытался повлиять на немецких чиновников ради положительных отзывов о борьбе Пекина с коронавируса, - СМИ

27 апреля, 2020, 13:14

Дипломаты из Китая пытались тайно связаться и убедить чиновников Германии, сделать публичные положительные заявления о том, как Пекин борется с коронавирусом

Об этом сообщает Reuters.

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"Правительству Германии известно об отдельных контактах китайских дипломатов с целью добиться положительных публичных заявлений об управлении коронавирусом в Китайской Народной Республике", - говорится в письме, оказавшийся в распоряжении Reuters.

Однако немецкое правительство не выполнило эти запросы.

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