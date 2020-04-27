Убийство Гандзюк: подозреваемый Павловский пошел на сделку со следствием, - ОГПУ

27 апреля, 2020, 20:14

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский пошел на сделку со следствием

Об этом сообщил прокурор Офиса генерального прокурора Роман Романчук, передает РБК-Украина .

"Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского рассматривается Приморским судом Одессы. Он заключил соглашение с прокурором о даче разоблачительных показаний в отношении организаторов преступления. Следующее заседание должно состояться в начале мая", - заявил Романчук.

Напомним, Игоря Павловского арестовали в январе прошлого года после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантам преступления. Печерский районный суд Киева поместил его под стражу до 4 марта без альтернативы залога. 10 апреля Киевский апелляционный суд продлил действие ограничительной меры Павловскому в виде содержания под стражей.

27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главе Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Под Офисом президента собрались активисты, протестующие против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .

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