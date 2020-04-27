Сможем принять "антиколомойский" законопроект через неделю-две, - Гетманцев
Об этом он сказал в эфире "112 Украина", передает "Украинская правда ".
"Я думаю, что в течение недели-двух мы сможем принять его в целом", - сказал Гетманцев.
По его словам, дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале парламента зависит от технических вопросов. В частности, будет ли применена к законопроекту спецпроцедура. Если спепроцедуру применят, то комитет должен собраться еще раз, чтобы подать сокращенную таблицу на рассмотрение Верховной Рады. Гетманцев предположил, что в таком случае, таблица пройдет Раду за день-два.
Он отметил, что таблицу с поправками должны раздать народным депутатам, которым нужно дать время на ознакомление.
Во время брифинга в Раде Гетманцев уточнил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе. По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.
Гетманцев сообщил, что сейчас повестки дня заседания ВР еще нет, однако предварительно парламент планирует собраться в четверг.
Народный депутат добавил, что в случае принятия законопроекта, Украина получит первый транш в размере 1,75 млрд долл. от МВФ через три недели или месяц. Второй такой же транш, по словам Гетманцева, Украина рассчитывает получить до конца года.
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