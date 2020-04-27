Промоутер Ломаченко рассказал, когда снова будут проводиться боксерские поединки

27 апреля, 2020, 13:26

Известный промоутер Боб Арум надеется, что уже в июне его компания сможет организовывать поединки

Об этом сообщает ESPN.

Промоутер Василия Ломаченко отметил, что бои будут проводиться в американском Лас-Вегасе без зрителей, а ключевым в их проведении будет тестирование на COVID-19.

"Мы надеемся вернуться к работе в июне. Сейчас мы работаем с атлетическими комиссиями в Неваде, Калифорнии и Техасе. Мы хотим убедиться, что все будет сделано, как положено, когда мы вернемся и бои, конечно же, будут проходить без зрителей. Всех участников ивентов будут тестировать на коронавирус. Мы пока работаем преимущественно в направлении Лас-Вегаса", - рассказал Боб Арум.

Бой Ломаченко - Лопес имел состояться 30 мая, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.