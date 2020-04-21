Лопес пообещал уничтожить Ломаченко за 8 раундов
Об этом Лопес заявил отвечая на вопросы болельщиков в Reddit .
Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес заверил, что его бой против обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, не продлится все 12 раундов.
"Думаю, бой не продлится дольше восьми раундов. Когда я нахожусь в лагере и вижу, как обстоят дела, то могу ответить, спросите тогда. Перед боем с Комми я говорил, что бой не продлится шесть раундов", - сказал Лопес, который в декабре 2019 г. нокаутировал ганца Ричарда Комми во втором раунде.
Вместе с тем он заверил, что не сдастся Ломаченко, как это сделали многие другие соперников.
"Очевидно, что я не сдамся. Если я не сдался в борьбе с астмой, то почему должен задаваться перед таким парнем, как он?", - спросил Лопес.
Ломаченко и Лопес должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 21 апреля промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса состоится только, когда восстановится международное авиасообщение .
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