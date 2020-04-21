Лопес пообещал уничтожить Ломаченко за 8 раундов

21 апреля, 2020, 12:42

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что для победы над украинцем Василием Ломаченко ему хватит восьми раундов

Об этом Лопес заявил отвечая на вопросы болельщиков в Reddit .

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес заверил, что его бой против обладателя титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, не продлится все 12 раундов.

"Думаю, бой не продлится дольше восьми раундов. Когда я нахожусь в лагере и вижу, как обстоят дела, то могу ответить, спросите тогда. Перед боем с Комми я говорил, что бой не продлится шесть раундов", - сказал Лопес, который в декабре 2019 г. нокаутировал ганца Ричарда Комми во втором раунде.

Вместе с тем он заверил, что не сдастся Ломаченко, как это сделали многие другие соперников.

"Очевидно, что я не сдамся. Если я не сдался в борьбе с астмой, то почему должен задаваться перед таким парнем, как он?", - спросил Лопес.

Ломаченко и Лопес должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке, но бой перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 21 апреля промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса состоится только, когда восстановится международное авиасообщение .