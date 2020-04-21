Промоутер Ломаченко сделал неутешительный прогноз по поводу боя с Лопесом

21 апреля, 2020, 09:41

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса состоится только тогда, когда восстановится международное авиасообщение

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Арума, пока Ломаченко находится в Украине и сможет прилететь в США только после восстановления авиасообщения. Также промоутер считает нецелесообразным проведение боя без зрителей.

"Будет очень трудно провести бой Ломы и Лопеса без зрителей. Мы не сможем договориться с Ломаченко, во всяком случае до тех пор, пока не будет снят запрет на перелеты, поскольку Лома, который готовился в США, вернулся в Украину, чтобы быть дома, когда все закрылось. для спорта, такого как бокс, для крупных турниров, где деньги от билетов составляют очень существенный процент от дохода, я не понимаю, как можно сделать шоу без зрителей", - сказал Арум.

Ломаченко и Лопес должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Украинец владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес является чемпионом IBF (Международной боксерской федерации).

9 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.