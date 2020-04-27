Ослаблять карантин пока слишком рано, - Джонсон

27 апреля, 2020, 18:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует ослаблять карантин

Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, который сегодня, 27 апреля, впервые за более чем месяц после инфицирования COVID-19 приступил к исполнению обязанностей премьера, ослабление карантина может привести ко второй волне эпидемии.

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"Мы просто не можем сейчас сказать, как быстро или медленно или даже если эти изменения будут сделаны, хотя, конечно, правительство скажет об этом гораздо больше в ближайшие дни. Мы также должны признать риск повторного скачка, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространения эпидемии на прежнем уровне, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу ", - сказал премьер Великобритании, который только сегодня вернулся к работе после выздоровления от коронавируса.