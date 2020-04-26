В Британии зафиксирован самый низкий с марта уровень смертности от COVID-19
26 апреля, 2020, 20:51
В Великобритании за сутки зафиксировано наименьшее количество летальных случаев от коронавируса с конца марта
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, заявили в Национальной службе здравоохранения. Это - самый низкий показатель с конца марта.
Общее количество умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.
Коронавирусом заразились более 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 463 из них заболели за прошедшие сутки.
- Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, 27 апреля вернется к исполнению своих обязанностей .
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