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Espreso.tvМирВ Британии зафиксирован самый низкий с марта уровень смертности от COVID-19

В Британии зафиксирован самый низкий с марта уровень смертности от COVID-19


фото: REUTERS
В Великобритании за сутки зафиксировано наименьшее количество летальных случаев от коронавируса с конца марта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, заявили в Национальной службе здравоохранения. Это - самый низкий показатель с конца марта.

Общее количество умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.

Коронавирусом заразились более 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4 463 из них заболели за прошедшие сутки.

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