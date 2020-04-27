ФСБ второй раз не выпустила украинского диссидента и спортсмена Софяника из оккупированного Крыма
Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.
По его словам, 27 апреля он приехал на российский пункт пропуска "Джанкой" на админгранице Крыма, чтобы снова попытаться выехать на территорию материковой Украины.
"Пограничники сразу сказали, что меня уже знают и наличие российского паспорта не позволяет мне выехать из Крыма. Письменный ответ о том, почему мне нельзя покинуть Крым, они давать категорически отказались. Устно сослались на постановление правительства, которое на неопределенное время ограничивает в въезд и выезд из России гражданам Российской Федерации ", - рассказал он.
По словам Софяника, ему объяснили, что покинуть территорию Крыма он сможет только, если выйдет из российского гражданства.
- Напомним, 17 апреля российская ФСБ не позволила выехать на материковую часть Украины пловцу-марафонцу, бывшему диссиденту Олегу Софянику.
- Софяник подал заявление о выходе из "гражданства" России, которое его заставили получить после аннексии Крыма.
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