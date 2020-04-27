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Espreso.tvОбществоФСБ второй раз не выпустила украинского диссидента и спортсмена Софяника из оккупированного Крыма

ФСБ второй раз не выпустила украинского диссидента и спортсмена Софяника из оккупированного Крыма


фото: rfe
Бывшему диссиденту Олегу Софянику во второй раз пограничники российской Федеральной Службы Безопасности не позволили покинуть территорию оккупированного Крыма

Об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, 27 апреля он приехал на российский пункт пропуска "Джанкой" на админгранице Крыма, чтобы снова попытаться выехать на территорию материковой Украины.

"Пограничники сразу сказали, что меня уже знают и наличие российского паспорта не позволяет мне выехать из Крыма. Письменный ответ о том, почему мне нельзя покинуть Крым, они давать категорически отказались. Устно сослались на постановление правительства, которое на неопределенное время ограничивает в въезд и выезд из России гражданам Российской Федерации ", - рассказал он.

По словам Софяника, ему объяснили, что покинуть территорию Крыма он сможет только, если выйдет из российского гражданства.

 

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