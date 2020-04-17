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Espreso.tvСпортСтало известно, когда начнется следующий сезон Лиги чемпионов

Стало известно, когда начнется следующий сезон Лиги чемпионов


фото: Getty Images
УЕФА планируют начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 20 октября

Об этом сообщает Diario Sport.

Квалификация начнется гораздо раньше: в конце июля - начале августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы должны состояться 13 августа.

В документе УЕФА, на который ссылается издание, говорится, что национальные турниры должны быть завершены до 31 июля. Это означает, что заканчиваются контракты футболистов, которые истекают 30 июня, нужно будет продлить на месяц.

Групповой раунд Лиги Европы планируется начать 22 октября.

 

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