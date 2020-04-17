Стало известно, когда начнется следующий сезон Лиги чемпионов
17 апреля, 2020, 17:13
УЕФА планируют начать групповой этап Лиги чемпионов-2020/21 20 октября
Об этом сообщает Diario Sport.
Квалификация начнется гораздо раньше: в конце июля - начале августа. Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы должны состояться 13 августа.
В документе УЕФА, на который ссылается издание, говорится, что национальные турниры должны быть завершены до 31 июля. Это означает, что заканчиваются контракты футболистов, которые истекают 30 июня, нужно будет продлить на месяц.
Групповой раунд Лиги Европы планируется начать 22 октября.
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УЕФА примет решение о прерванного из-за пандемии коронавируса футбольного сезона 21-22 апреля.
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Напомним, 14 апреля УЕФА и Ассоциация европейских клубов договорились доиграть футбольный сезон без зрителей и с измененным форматом плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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