Зеленский наградил ликвидаторов масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

26 апреля, 2020, 16:21

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды.

Перед этим Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал Зеленский.

Он отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га.

"Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал Зеленский.