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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил ликвидаторов масштабных пожаров в Чернобыльской зоне

Зеленский наградил ликвидаторов масштабных пожаров в Чернобыльской зоне


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский наградил 22-х спасателей, которые тушили масштабные пожары в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды.

Перед этим Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал Зеленский.

Он отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га.

"Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал Зеленский.

 

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