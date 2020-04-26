Зеленский наградил ликвидаторов масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды.
Перед этим Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара.
"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал Зеленский.
Он отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га.
"Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал Зеленский.
- Напомним, утром в воскресенье, 26 апреля 2020, около 2 тыс. спасателей тушили лесные пожары вблизи Чернобыля, Овруча и Олевска.
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