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Espreso.tvОбществоОколо 2 тыс. спасателей тушат лесные пожары вблизи Чернобыля, Овруча и Олевска

Около 2 тыс. спасателей тушат лесные пожары вблизи Чернобыля, Овруча и Олевска

Утром в воскресенье, 26 апреля 2020 года, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала оперативные данные по ликвидации возгораний в северных частях Житомирской и Киевской областей

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства рассказывает Еспресо.TV .

Как отмечается, на Житомирщине, "пожары в лесных массивах Овручского района локализованы".

По состоянию на 7:00 26 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицькому и Словечанском лесничествах.

К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ГСЧС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

Вместе с тем, как уже сообщалось, 23 апреля около села Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

По состоянию на 7:00 26 апреля там продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники.

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Тушение лесных и полевых пожаров продолжается продолжается и в Чернобыльской зоне отчуждения на Киевщине.

По состоянию на 7:00 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентства Зоны в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (село Кривая Гора и село Рудьки - село Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 5 шляхопрокладачив Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды (с начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды).

В 7:44 вертолет Ми-8 ГСЧС вылетел из Нежин для тушения пожаров в зоне отчуждения.

По информации от ГСЧС, радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,015 мР / ч., Киевская область - 0,011 мР / ч. При допустимом фоне 0,05 мР / ч ., Чернобыль - 0,021 мР / ч., на КДП Дитятки 0,02 мР / ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР / ч.).

  • Как уже сообщалось, в настоящее время власти не исключают масштабное возгорание лесных массивов Полесья в результате умышленных поджогов.
  • Рассматриваются версии как причастности тех, кто занимается незаконной заготовкой древесины, так и деятельности диверсантов.

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